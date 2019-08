Pues bien, José Antonio Camacho, legendario entrenador con pasos por el Real Madrid, selección española, Benfica y Sevilla, aceptó opinar sobre el tema, en una entrevista que le brindó al diario ABC de España. Y, más allá de que se declaró admirador del juego del delantero del Barcelona, dejó una lapidaria sentencia: "Messi es un muy buen jugador, pero no puedes ser el mejor del mundo, ni de la Historia, si eres argentino y no ganas un Mundial. Hay países con menos tradición y no ganar un Mundial puede ser menos significativo. Pero Argentina es una primera potencia. No, sin un Mundial Messi no puede ser el mejor. No haber ganado un Mundial es algo que los argentinos siempre le van a reprochar a Messi", firmó el ex defensor, de 64 años.