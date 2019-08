"Le escribo a Manu diciendo que iba a pasar por Bahía Blanca y si había chances de pasarlo a saludarlo. Un minuto. Para no molestar obvio. No tenía muchas esperanzas que me dijera que sí. Lo imaginé ocupado y/o disfrutando sus vacaciones en familia. Al otro día me responde que sí. Agregando además que tal día iba a jugar un picado con sus amigos y…. ¡Que me invitaba! No entiendo como no me infarte en ese instancia, no lo podía creer. No lo puedo creer hoy en día", explció InfoManu.