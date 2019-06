Manu estaba incrédulo. La bomba había retumbado entre sus fibras más íntimas y necesitaba re confirmar si era verdad. Hace 20 años ya existía internet, pero no era la revolución informativa que es hoy, por eso cuando lo vio a Mozo en el lobby del hotel, no tuvo reparos en preguntarle. "Se me acercó y me preguntó dos veces si era verdad. 'Es una joda, no', me dijo varias veces", recordó Julián.