La denuncia incluye también al futbolista porque al parecer fue él quien decidió no ingresar al terreno de juego. "Cuando fui a discutirlo con Pavel Nedved (vicepresidente de la Juventus), todo lo que me dijo fue: 'Yo también deseaba ver a Ronaldo correr, pero él no quiere. Lo siento, no hay nada que pueda hacer'. Me quedé muy frustrada", reveló la CEO de The Fasta, Robin Chang, a la cadena SBS.