No recuerdo quién arbitró, no recuerdo cómo estaba la cancha (malísima, de seguro). No recuerdo quiénes formaban en el equipo rival, ni siquiera recuerdo lo que cantaba la tribuna. Mi recuerdo más claro, es cómo le jugamos. Y te juro, Perú, que viéndote el miércoles, pensé para mí: "Si estos hijos de puta, le juegan así a Brasil, son campeones". Porque así le jugamos nosotros, siendo solidarios, corriendo a todas, metiendo sin miedo, con la cabeza fría y con el corazón caliente. Nosotros le jugamos así, concentrados, marcando, guapeándonos nosotros mismos. Pero, Perú, escúchame, tu tienes algo más. Tu sabes dar un pase con precisión, tu los puedes volver locos con la pelota en el piso. Tu tienes un arquero que ha renacido; que les ha tapado tres penales a jugadores top. Tu tienes recuperado a un león; tienes un rayo por una banda y un velocirraptor por la otra. Tienes un medio campo con picardía, con cambio de ritmo, con sacrificio, con huevos. Y adelante, tienes un estandarte del tamaño del Corcovado; un Guerrero al que van a sacar muerto de esa final. Tu tienes, después de 44 años, la oportunidad que yo tuve. Y, Perú, a mí no me faltaron huevos para dejarlos sin copa, sin una copa que incluso, ya tenía su nombre grabado. Yo los dejé llorando, llorando hasta hoy. Porque ni lo que les hizo Alemania, les duele tanto como lo que les hice yo. Hoy no te tienes sólo a ti, sino a todo un continente apoyándolos. Nosotros, los colombianos, los bolivianos, los venezolanos, lo argentinos (¿viste cómo les robaron el partido?). Si yo pude, tú también, Perú.