"Estamos en donde tiene que estar México, que es en la final, y ahí teníamos que llegar. Creo que Gerardo no prefiere ningún equipo rival. No tenemos preferencia de rivales, el que toque vamos a jugarle. No vamos a elegir y llegará el mejor entre Estados Unidos y Jamaica", coincidió con Jiménez, Jorge Theiler, auxiliar técnico de Gerardo Martino.