La primera que hizo público el asunto fue la modelo Merhan Keller, quien explicó que los mensajes subidos de tono los recibía a través delas redes sociales. Días más tarde, se sumó Valdatti.

De con el diario Reforma, la mexicana conoció a Warda por medio del portero Essam El Hadary, a quien entrevistó en el pasado Mundial. “Me decía que quería hacer una videollamada para hablar de fútbol y pretextos así y ya que le contestaba estaba desnudo”, declaró Valdatti en una entrevista con el suplemento deportivo Cancha.

“Yo le colgaba y me empezaba a amenazar y a decir muchísimas cosas y pues sí me daba mucho miedo”, explicó la mexicana, que aseguró que conforme las negativas se acumulaban, el futbolista se mostraba más enojado. “¿Por qué eres tan malo conmigo?”, pregunta ella en uno de los chats. “Vete a la mierda, perra”, respondió él.

“Todo este año me estuvo acosando. Hace un mes subí fotos con mi novio y me escribió que me iba a buscar y a decirle a mi novio que era una puta y cosas así. Decía que iba a venir a México”, añadió Valdatti.

LEE: Escándalo en Egipto: expulsaron a un jugador de la selección por acosar a una modelo a través de las redes sociales

La mujer de 22 años señaló que, por un lado, la expulsión de Warda la hacía sentir mal, porque “le costó mucho llegar a donde estaba”. Sin embargo, se mostró satisfecha “por apoyar a las mujeres”. “Que se den cuenta que no estaban mintiendo, porque incluso acosaba en Grecia a menores de edad. Está mal, necesitaba que le pusieran un alto”, destacó.

En sus redes sociales, la joven también publicó un breve video donde se puede ver la cara de Warda e inmediatamente sus genitales, aunque Valdatti tapó la imagen con un emoji.

Sobre la decisión de hacer públicos los intercambios con el egipcio, la mexicana aseguró que le había dado “mucho coraje” la noticia de una chica que subió conversaciones parecidas a internet. “En esos países son súper machistas, creen lo que dice el hombre nada más. Y por eso decidí subir el video”, concluyó.

Sin embargo, después de mostrarse muy activa en las últimas horas en Twitter, Valdatti escribió: “Sólo me voy a callar, porque mi habibi (novio) me lo pidió. Así que ya no me pregunten por el chico 22 (número que usa en sus equipos)”. Hasta ahora, no ha escrito más mensajes en la plataforma.