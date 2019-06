Hernández por su parte argumentó que no hay una decisión "correcta". "Y en el hipotético caso de que no se gane (la Copa Oro), aunque tengo mucha confianza y certeza de que nuestro país ganará, ¿no valen la pena los sacrificios entonces? No hay un libro para cómo vivir. Cada quien muy dentro de sí mismo tiene su guía de vida. Y ninguna es mejor o peor que otra", señaló.