"Me siento genial. Como un nuevo bebé, completamente diferente porque volví al nocaut. Me encantan los nocauts y me encanta Nueva York. Fue una gran noche para todos", declaró. Inmediatamente después, Golovkin desafío al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez a una revancha. "Todo el mundo sabe contra quién quiero pelear: estoy listo para Canelo. Tráiganlo. Si quieren un gran show, por favor avísenle", fue incisivo.