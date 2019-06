-Esa transferencia fue el regreso de Maradona tras la primera suspensión en la Liga Italiana en 1991.

-Maradona arrastraba una suspensión de 15 meses, estaba jodido, y le dije "mira, voy a hacer una acción a ver si te puedo salvar", y entonces hablé con la FIFA, con un secretario de allí al que conocía, y me dijo "a nosotros no nos importa si el Nápoli está de acuerdo en venderlo". Volví a hablar con Ferlaino y le dije "este jugador, hoy, no vale nada porque no juega. Si le pones un precio asequible, te hago ganar un dinero", y aceptó. Luego llamé al "narigón" Carlos Bilardo, que estaba como entrenador en el Sevilla, le pregunté si le interesaba Maradona en el plantel y me dijo "pero che, ¿cómo no me va a interesar tener a Maradona?", le insistí "mirá que te lo puedo traer, ¿eh?", pero me decía que el club no tenía un peso, que no podía pagar nada por el pase. Entonces hablé con el presidente, Luis Cuervas, que era amigo mío, y que cada vez que iba a la Feria de Sevilla iba a su caseta, que era la primera a la derecha, y también me salió con lo mismo, que no había un peso. Entonces yo me monté una historia. Le pregunté si me daría seis partidos amistosos del Sevilla con Maradona, aceptó, y con este dinero, que se lo vendí a la TV, se lo dimos a Maradona y al Nápoli y se pudo hacer el pase. Después de eso se fue a Newell's Old Boys pero yo ya no lo seguí más porque estaba muy desvariado.