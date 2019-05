"Le di un golpecito en la parte trasera, le hice saber que no apreciaba la forma en que corría conmigo. Luego me golpeó él y luego lo volví a golpear la espalda de inmediato", reconoció Newman y agregó: "No hace falta mucho para que un hombre intente luchar contra alguien sin un casco. Creo que debería avergonzarse de sí mismo".