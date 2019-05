"A mí me dan nervios antes del pesaje, es mi máximo boom de nervios, siento que el corazón se me sale, palpita mucho mi corazón y respiro muy rápido. Debo trabajar mucho mi respiración para que no me gane el nerviosismo, también antes de la pelea me dan nervios, pero eso lo sé manejar un poquito mejor, ya cuando entro a la jaula se van", puntualiza.