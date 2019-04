– Se ve a Escobar como alguien querible…

Cabal- Eso, parece querible. Y la verdad es que la gente común no podía salir a las calles por las guerras que había entre los carteles. La gente no sabe cuánta gente moría, las bombas, que no salías a las calles porque no sabías que podías pasar. Eso creo un círculo vicioso. Y a mí me impactó mucho la noticia de estas semanas, la historia de un niño de 13 años que protestó y reclamó que no derribaran el edificio Mónaco, símbolo del poder de Pablo Escobar. Dijo que Escobar era una buena persona y que los asesinados se lo merecían… Conoció a Escobar por la serie "Narcos". ¿Cómo es posible? Es un ejemplo de algo que nos crea más mal de lo que posiblemente nos haya hecho bien. Sales al exterior y la gente dice '¡oh, Pablo Escobar!'. Se lo toman muy en broma sin saber el background que hay tras eso. Y a nosotros no nos divierte para nada.

Farah- ¡La gente cree que Pablo Escobar era bueno!

Cabal- La gente no dimensiona lo que la población llegó a sufrir.

Farah- Y lo que se sigue sufriendo.

Cabal- Muchas generaciones siguen sufriendo por los seres queridos perdidos.