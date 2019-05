– Cuando en Brasil uno pregunta por el mejor deportista de la historia, la gran mayoría de la gente contesta "Senna". Usted es su hermana y seguramente está de acuerdo, ¿pero puede explicar ese sentimiento generalizado del pueblo brasileño?

– Pelé es una figura reconocida en Brasil y en el mundo entero, un deportista que logró conquistas increíbles. Pero es un hecho que Ayrton colocó a Brasil en el mapa mundial, la verdad es esa. Y eso explica por qué los brasileños ven a Ayrton de esa forma. Y el mundo entero. Una vez recibí una carta de una señora de Bélgica. Me confesó que no tenía ni idea de Brasil, ni de dónde quedaba, pero que al comenzar a seguir a Ayrton comenzó a querer saber más sobre él y su país. Y que entonces ubicó a Brasil en el mapa, conoció y entendió al país. Eso era también Ayrton. Hay otros pilotos que tienen más que tres títulos, hay brasileños también con tres. Pero no tienen el aura de Ayrton, no la tienen. Hay encuestas de opinión de marcas en Brasil que se hacen cada dos años: se relevan marcas, productos y personalidades en Brasil y el mundo. Ayrton aparece primero en la lista de personalidades. Sigue ahí.