"No me gusta hablar de jugadores de otros equipos, no sé si la mujer de Trippier haya venido a Nápoles. Pero esta es una ciudad bellísima, por eso muchos vienen de vacaciones. Él y Lozano son jugadores que estamos observando y evaluando, pero después están todo los demás clubes y por eso se vuelve complejo. No son los únicos, pero nuestro objetivo es mejorar la calidad e intensidad del equipo", declaró el ex técnico del Milan hace unas horas.