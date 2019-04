"No soy yo la que decide lo que es bueno o no para las mujeres en el deporte, pero por mi experiencia, puedo decir que en la F1 y la F2 hay una barrera que es física, eso no pasa en otros campeonatos, como el karting, la F3, en GT, allí creo que las mujeres somos capaces de conseguir resultados buenos", explicó.