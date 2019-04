"Nos daban largas, decían 'ya en junio les vamos a dar sus becas' y llegaba junio y decían 'ya lo estamos viendo en finanzas, se los damos en septiembre'. Y así se lo llevaron a largas por dos años, los de 2017 no lo he visto, en 2018 y 2019 no abrieron la convocatoria, no sé por qué, pues se supone que es un programa establecido, no sé qué movimiento estén haciendo , no vamos a ver becas de tres años, ¿yo cómo voy a justificar resultados si no obtuve apoyo? Obviamente no me van a asignar una beca", reflexiona el vallista Orozco.