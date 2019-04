De no conseguir club, el jugador deberá regresar a Venezuela, como explicó uno de sus ex compañeros Hugo Lusardi, en Fútbol a lo Grande AM 1080 : "Yo no estoy de acuerdo con esta decisión que tomaron con Brendix (Parra) sobretodo porque falta poco para que empiece el torneo y él es venezolano, está lejos de su país".