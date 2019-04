"Podías verlo (a McHugh) que estaba empezando a esquivar la bola. Y pasó justo debajo de su barbilla. Me recordó exactamente a Keanu Reeves en 'The Matrix'. Me acerqué y le dije: 'Hombre, eso fue como en Matrix'. Él me respondió: '¿En serio? Tendré que verla después del juego'", contó Guccione al sitio oficial de las Grandes Ligas.