Hasta fines de la temporada próxima la normativa técnica será la actual. En 2021 se dará otro cambio importante con nuevos autos cuyos conceptos ya fueron publicados por la categoría, aunque de momento no está definido cuál se usará. Lo que sí es cierto es que desde el 13 de mayo de 1950 en Silverstone, con el GP de Gran Bretaña, cuando todo comenzó, la F-1 no paró en su carrera tecnológica. Este domingo se llega a la competencia número 1.000 de su historia y su avance no tiene fin. Por algo es la Máxima.