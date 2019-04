-¿Podría haber llegado a la Fórmula 1?



-Era muy bueno conduciendo autos de carrera, pero me di cuenta que yo no era excepcional. Y hay que serlo para llegar a la F-1 o cualquier categoría top del mundo. Yo estaba para ser un muy buen piloto de Turismo o GT, Endurance, pero no para la F-1. En ese entonces los autos eran más grandes y yo entraba bien, hoy es imposible pensar en ser piloto de la categoría si no pesas 68 kilos. Mi primer buzo, me lo regalo el "Lole" Reutemann, ya que teníamos más o menos la misma talla. Otra cosa fue que Bernie (Ecclestone) me dijo: "Si querés llegar a la F-1, yo te ayudo, pero no vas a llegar. A vos te gusta manejar bien, correr a la perfección, pero no tenés el hambre que tienen los que vienen escalando hace años desde abajo. Disfrutá, corré, pero no intentes llegar a la F-1".