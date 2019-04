El video viral de las mejores jugadas de Messi



Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas de la historia, pero esto no significa que no cometa errores en su juego y que sea protagonista de increíbles fallos. El delantero del F.C. Barcelona suele ser tendencia mundial por sus goles, pero este fin de semana las redes sociales se acordaron de él por algunos de sus yerros.