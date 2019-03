Claro que habrá que ver si la eventual incorporación del joven alemán como titular en la F-1 en 2020 no es solo por portación de apellido. No es la primera vez que se suma el hijo de un campeón mundial o de un rutilante piloto. A veces con creces, otras no tanto. Entre las positivas se destacan las del inglés Damon Hill (campeón en 1996), hijo de Graham Hill que logró los títulos en 1962 y 1968, y el canadiense Jacques Villeneuve (rey en 1997), primogénito del inolvidable Gilles Villeneuve, alguien que ganó solo seis carreras, pero que supo dar espectáculo y con sus maniobras generó millones de fanáticos en todo el mundo.