Está presente porque él amaba el espíritu de este deporte. Y lo dejó claro antes de lograr su última victoria, en Australia en 1993, cuando le preguntaron ¿quién fue el piloto con el tuvo más satisfacción a la hora de competir, en toda su campaña, pasado o presente?: para la sorpresa de todos, la respuesta no fue Prost, si no un kartista inglés llamado Terry Fullerton. "Él tenía mucha experiencia y me gustó competir a su lado porque era un piloto rápido y consistente. Él, era para mí, un piloto completo. Aprendí mucho de él. Eran tiempos de competición pura, automovilismo puro. Sin política, sin dinero", recordó Senna ese día.