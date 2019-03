"No sé cuánto respeto los demás les muestran, pero no voy a respetar realmente a alguien sólo porque pueden golpear una pelota por encima de la red, eso no es suficiente para que yo los respete", dijo el australiano en relación al español, y agregó: "¿Por qué hay que darles ventaja? Ya tienen la de jugar siempre en las mejores canchas y en las mejores condiciones, todo ese tipo de cosas. Yo no les voy a conceder nada".