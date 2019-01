El deportista de 26 años parece haber recuperado la ilusión y dejar atrás los malos momentos que vivió el año pasado. Tras vencer al estadounidense Jack Sock la jornada pasada, sostuvo: "Necesitaba un tiempo para recargar pilas. El tenis no te da descanso y yo veía que era clave tomarme unos meses alejado de este mundo para reevaluar mi vida, conocerme a mí mismo y ver las cosas desde otra perspectiva. Ahora estoy bien y, con suerte, me quedan años compitiendo. Me gustaría seguir entre siete y diez años".