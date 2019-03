Todo este duelo dialéctico con el ex número uno del mundo y particular actitud en los partidos han derivado en varios abucheos del público mexicano. En su partido ante Wawrinka, a quien venció ganando el 80% de los puntos que jugó con sus primeros servicios, Kyrgios recibió la reprobación de los espectadores y no se molestó en saludarlos al cierre del encuentro. Su rival por un boleto a la definición será el estadounidense John Isner, mientras que del otro lado se enfrentarán el alemán Alexander Zverev y el británico Cameron Norrie.