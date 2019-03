En declaraciones a TMZ, McGregor aseguró que peleará ante Nate Diaz, en lo que será el tercer capítulo tras las dos brutales peleas iniciales entre estos dos de los luchadores más carismáticos y extrovertidos de las MMA. "Luchó contra mí, me ganó. Me dio una revancha con el mismo peso, no hubo dudas, es un verdadero luchador. No tengo nada más que respeto. Le debo la trilogía ahora y la trilogía ocurrirá", avisó el propio irlandés.