Acto seguido, en un partido por la liga española ante el Valencia, calentó y finalmente no ingresó. Lo que provocó la ira del volante chileno. "Con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos", sentenció en una publicación en sus redes sociales. En la próxima conferencia ante los medios, Valverde fue claro. "He hablado con él (por Vidal), pero no voy a comentar los términos. Tenemos la idea de solucionar los problemas dentro del vestuario y lo vamos a seguir manteniendo", advirtió por entonces el director técnico.