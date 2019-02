En declaraciones a Coluna do Flamengo, el joven que ocupaba la habitación donde se inició el fuego relató que "el aire acondicionado empezó a incendiarse" y tuvo que salir corriendo. Además, manifestó su angustia por no haber sido capaz de ayudar a sus compañeros. " Estoy bien, por poco no estaría más vivo. Sólo quiero olvidar las escenas", dijo.