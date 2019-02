"Si no se cumplen ciertos plazos, que se mencionan en el contrato de transferencia, estos pueden desencadenar consecuencias. Esto puede ser desde una advertencia hasta un retiro de puntos de la liga. Es una situación muy difícil ya que estamos hablando de una tragedia humana y de una importante cantidad de dinero ", explicó Gianpaolo Monteneri, ex jefe del departamento de estatus de jugadores de la FIFA, al sitio británico The Telegraph.