Ross Brawn (ex ingeniero de Ferrari), Luca di Montezemolo (ex presidente de Ferrari) y Jean Todt (presidente de la FIA y ex director de Ferrari) dieron diferentes entrevistas a raíz del 50° cumpleaños de "Schumi" y se animaron a resquebrajar el muro de silencio que impuso la familia en torno al cuidado médico que tiene el piloto alemán en su mansión ubicada en Gland (Suiza).