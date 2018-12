Los dos hermanos habían sido condenados en 2015 por la construcción de una plataforma de pesca y una estructura para atracar barcos en el lago Guaíba, en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul. La región es considerada un área de preservación ambiental y los hermanos no tenían licencia cuando construyeron la plataforma, de acuerdo con un comunicado del la Justicia de Río Grande do Sul.