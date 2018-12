O Rei tendrá 83 años cuando la próxima Copa del Mundo se lleve a cabo en Qatar. Por eso prometió viajar para disfrutar de los encuentros, sin trabajar. "¿Si tuve miedo de morir? De vez en cuando estuve medio preocupado. Después de una cirugía no me recuperaba, no me recuperaba. Forcé de más la pierna izquierda y complicó mi rodilla. Pensaba 'pagué la pena'. Hoy hago fisioterapia y en dos semanas dejaré el bastón. Incluso sin ser más deportista, todavía estoy pagando la cuenta", manifestó.