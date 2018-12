Luego de la polémica, Hegerberg explicó en una entrevista que Solveig se disculpó luego de la ceremonia, pero que ella en ningún momento se sintió ofendida. Incuso contó que toma clases de baile pero que entendió que ésta no era una ocasión para realizar movimientos de esta clase: "Creo que su actitud no fue sexista, lamento que mucha gente crea eso, pero a mi no se me cruzó por la mente. Hay muchos otros problemas más graves si hablamos de comportamiento sexistas".