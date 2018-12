De la misma forma, Conmebol pondrá a la venta 20000 pases más pero en este caso para el sector que ocuparán los hinchas de Boca (fondo sur) quienes podrán comprar hoy a partir de las 20, hora de España. Hay 2 detalles importantes en esta venta. El ingreso es exclusivo para personas que residen en el exterior, es decir que por la identificación de la conexión, el sistema solo permite la compra a aquellos que no estén en la Argentina. Y otro dato relevante: la venta no es nominal. Cada persona que ingresa puede comprar hasta 4 tickets y los únicos datos que brinda es un solo nombre y apellido, su país y ciudad de residencia, su teléfono y su correo electrónico. No hace falta dejar el número de DNI o pasaporte. Esto es una diferencia sustancial con respecto a aquellos 5000 socios de River y 5000 de Boca que deberán dar todos sus datos.