E lá vamos nós de novo. No mesmo Pacaembu. Com a mesma garra. Com a mesma vontade. Diziam que era impossível, lembra? Futebol se resolve em campo. #AgoraÉNoPaca #ReageSantos pic.twitter.com/2G47UFV7fD

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 28, 2018