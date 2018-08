"Era un tema tabú, del abuelo no se hablaba en casa", explicó su nieta Emma Gamper mientras que Xavier Gamper, otro de sus descendientes, recordó que "hasta que no cumplí 16 años no supe realmente quién era mi abuelo, qué había hecho y cómo había muerto (…) Fue mi madre quien me dijo 'te lo cuento porque estos días se hablará mucho de tu abuelo y prefiero que te enteres por mí y no por el diario'".