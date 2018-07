La FIFA ha anunciado este martes a los 11 entrenadores candidatos a quedarse con el premio 'The Best' 2018, entre los que se destacan los nombres de Zinedine Zidane (ex Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City), Didier Deschamps (selección de Francia), Ernesto Valverde (Barcelona FC) y Jürgen Klopp (Liverpool).