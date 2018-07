Si no es Neymar, el Real Madrid puede apostar por Mbappé, compañero del brasileño en el PSG. El club parisino tiene que ejecutar en los próximos meses una opción de compra obligatoria al AS Mónaco de 130 millones de dólares. Ese desembolso también le traería problemas con el Fair Play Financiero, con lo que Mbappé podría ser el apuntado si el PSG decide no dejar marchar sin pena ni gloria a Neymar. El joven francés tiene potencial para ser un gran baluarte del Real Madrid en un futuro inmediato.