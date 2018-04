Si el mundo piensa que no eres lo suficientemente bueno, es MENTIRA. Eres lo mejor que le ha podido pasar. Cada día a tu lado aprendo de ti, tú fuerza , tus ganas , tu actitud de no rendirte , tú ternura , tú seriedad para lo pequeñito que eres , tú forma de sufrir y poco a poco vas saliendo adelante , en fin muchas cosas que me llenan mi corazón dentro de lo malo de la situación, aún así siempre me darás felicidad gracias NYAN👶❤️Yo voy a correr más ,a meter muchos goles y a todo lo que puede hacer un padre solamente por ver a sus hijos en casa sin parar de sonreir. Voy hacer eso y más mi GUERRERO 💪🏼🙏🏼 siempre contigo. Todo va a salir bien, y estaré a tu lado siempre ❤️ Gracias a mi bebé @aurah.ruiz por ser tan valiente con todo lo que estás pasando, yo siempre seguire contigo 😍👪 les amo mucho siempre en mi corazón pase lo que pase 🙏🏼 aveces no todo comienzo bebe tiene buena felicidad al ser mamá por primera vez es difícil pero si te prometo que no te fallare y estaré en todas contigo y con mis hijos ❤️ se merecen todo ❤

A post shared by Jesé Rodríguez (@jeserodriguez10) on Sep 13, 2017 at 3:57am PDT