Y lo hizo otra vez. Ya no importa si fue penal, si no, si en Turín y gran parte del mundo se habla de "robo histórico", si el Madrid no fue el Madrid, si mereció perder o, al menos, si la inolvidable llave de cuartos de final debió dirimirse, al menos, en la instancia del tiempo extra. El árbitro vio penal en el contacto de Mehdi Benatia con Lucas Vázquez y Cristiano Ronaldo ejecutó el penal con calidad de maravilla, el partido y, una vez más, la historia. Es, parafraseando a Josep Guardiola: el puto amo de la UEFA Champions League.