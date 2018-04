"El peso ligero Michael Chiesa, que recibió varios cortes en la cara, no fue considerado apto para pelear por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York y fue removido de su pelea contra Anthony Pettis. El peso mosca Ray Borg, quien estaba programado para enfrentar a Brandon Moreno, no se consideró apto para luchar debido a múltiples abrasiones corneales en el ojo", anunció la empresa en un comunicado. Ambos fueron heridos en los altercados provocados por 'The Notorius'.