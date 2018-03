"Tuve que defender a Michael en Cleveland, estuve ahí un par de años. Comenzamos el partido, tuve el primer tiro, la primera posesión, él me encerró, yo clavé un tiro en suspensión y me sentí muy bien. En los siguientes minutos él estaba solamente tirando el balón a la zona, jugamos cinco minutos y él no había anotado. Y yo me sentía realmente muy bien conmigo mismo", describió Kerr el oasis que antecedió al vendaval.