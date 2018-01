En la imagen, hay 15 trofeos. En el centro están sus cinco Balones de Oro, incluido el que ganó en 2017 para igualar el récord de Lionel Messi. Hay dos Botas de Oro de cada lado, obtenidas en 2008, 2011, 2014 y 2015. Los premios plateados con forma de camiseta son los de Mejor Jugador de la UEFA (2014, 2016 y 2017). Los otros galardones color plata son los 'The Best' de la FIFA, obtenidos en 2016 y 2017. Y el premio dorado que está sobre la izquierda es el FIFA World Player de 2008 (el predecesor de 'The Best').