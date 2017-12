El crack brasileño contó al detalle sus sensaciones al momento del golpe que recibió de Camilo Zúñiga y relató las horarios posteriores: "Cuando me choca siento una reacción detrás de la pierna. Intento levantarme pero me dolía mucho y me acuerdo que estaba con la cabeza al suelo. No podía girar, no conseguía mover las piernas y empecé a llorar porque dolía mucho y no sentía nada de las piernas."