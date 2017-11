En junio de este año, fue declarado en quiebra por no pagar una deuda que contrajo al rehipotecar una propiedad que posee en Mallorca, España. "No discuto las demandas en sí mismas. Pero no estamos de acuerdo con la cantidad de interés. El banco ahora exige un 25 por ciento del total. Yo digo que es entre 3 y 5 por ciento. Lamentablemente, el banco se ha negado a reunirse conmigo y con mis abogados", señaló.