El abogado de 55 años explicó que no puede cerrar un contrato si no se conoce el futuro de los equipos catalanes dentro del certamen: "Como dijo el secretario de deportes de la Generalitat, que los clubes catalanes puedan elegir dónde competir si Cataluña se separa de España. ¡Fuera de pasiones! No puedo engañar a la gente. No puedo engañar a los operadores de televisión".