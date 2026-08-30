6 comedias románticas inspiradas en Shakespeare que llevaron sus historias al cine

Las comedias románticas basadas en Shakespeare sostienen su vigencia en el cine comercial y de culto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las comedias románticas basadas en Shakespeare mantienen un lugar estable en el cine comercial y de culto. Trasladan al presente tramas de enredos, malentendidos y conflictos amorosos que siguen vigentes.

Un artículo de Vogue reunió seis películas que muestran cómo ese cruce entre teatro clásico y cultura pop se consolidó en distintas etapas de las últimas décadas.

1. 10 Things I Hate About You

“10 Things I Hate About You” adapta la fricción entre hermanas y reglas paternas al universo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los casos más citados aparece 10 Things I Hate About You, estrenada en 1999 y construida a partir de The Taming of the Shrew. La historia traslada el conflicto de Katherina y Bianca al universo de una escuela secundaria. Las hermanas quedan sujetas a una regla impuesta por su padre: la menor solo puede salir con alguien si antes lo hace su hermana mayor.

PUBLICIDAD

Vogue ubica a Julia Stiles como la versión contemporánea de la protagonista de Shakespeare y a Heath Ledger como Patrick Verona, el joven contratado para acercarse a ella. El artículo también repasó escenas que fijaron la permanencia cultural de la película. Entre ellas la interpretación de “Can’t Take My Eyes Off You” en las gradas y el poema final de Kat, uno de los momentos más recordados del film.

2. She’s the Man

“She’s the Man” usa una identidad prestada para abrirle la puerta al fútbol en un internado.

Figura también She’s the Man, lanzada en 2006 e inspirada en Twelfth Night. De acuerdo con Vogue, la trama gira en torno a Viola Hastings, una adolescente futbolista que adopta la identidad de su hermano gemelo. Busca ingresar en un internado y jugar en el equipo masculino después de que cancelan el suyo.

PUBLICIDAD

El nombre de la escuela, Illyria Prep, remite al escenario de la obra original. También consignó que Viola desarrolla un vínculo con su compañero Duke Orsino, mientras Olivia se interesa por quien cree que es Sebastian. Amanda Bynes encabezó esa versión, con Channing Tatum en uno de sus primeros papeles en cine.

3. John Tucker Must Die

“John Tucker Must Die” convierte la revancha sentimental en una radiografía del pop de mediados de los 2000.

Otra de las películas señaladas por Vogue es John Tucker Must Die, también de 2006, que toma elementos de The Merry Wives of Windsor. La historia se centra en tres estudiantes que descubren que mantienen una relación al mismo tiempo con John Tucker, una figura popular de la escuela y jugador de básquet.

PUBLICIDAD

A partir de ese hallazgo, las jóvenes se asocian con una alumna nueva para planear una represalia sentimental. La película funciona además como un retrato de la cultura pop de mediados de los 2000, con un elenco que incluye a Jesse Metcalfe, Brittany Snow, Penn Badgley y la cantante Ashanti.

4. Get Over It

“Get Over It” mezcla una obra escolar con celos y reacomodos amorosos en una comedia juvenil coral.

La selección incluye Get Over It, estrenada en 2001 y vinculada de forma libre con A Midsummer Night’s Dream. La película sigue a un estudiante de secundaria que se suma a una obra escolar con la intención de recuperar a su exnovia, lo que reorganiza los vínculos entre varios personajes.

PUBLICIDAD

El montaje de la obra dentro de la película queda bajo la conducción de un profesor excéntrico interpretado por Martin Short. También enumeró parte del reparto, con Kirsten Dunst, Mila Kunis, Ben Foster, Zoe Saldana, Sisqo, Carmen Electra y Coolio, combinación que la revista presentó como característica de esa etapa del cine juvenil estadounidense.

5. Anyone But You

“Anyone But You” reescribe el choque verbal como antesala del romance en una boda familiar.

El regreso de estas fórmulas tuvo su mayor visibilidad con Anyone But You, estrenada en 2023 y vinculada a Much Ado About Nothing. Los nombres de Bea y Ben derivan de Beatrice y Benedick, la pareja central de la comedia de Shakespeare, una relación marcada por cruces verbales antes del acercamiento amoroso.

PUBLICIDAD

En esta versión, Bea y Ben simulan estar en pareja para atravesar una boda familiar. El film se convirtió en un éxito de taquilla después de ganar impulso en redes sociales y de instalar una conversación pública alrededor de sus protagonistas, Sydney Sweeney y Glen Powell. También remarcó el regreso de Unwritten, de Natasha Bedingfield, al circuito de consumo masivo.

6. The Parent Trap

“The Parent Trap” retoma la confusión de identidades para contar un plan de reencuentro familiar a gran escala.

El recorrido cierra con The Parent Trap, de 1998, relacionada con The Comedy of Errors. La película conserva la lógica del equívoco asociada a los dobles. En este caso se concentra en dos hermanas gemelas separadas tras el divorcio de sus padres y reunidas tiempo después en un campamento.

PUBLICIDAD

Tras ese encuentro, Hallie y Annie intercambian lugares para intentar recomponer el vínculo entre sus padres. Vogue recordó que Lindsay Lohan interpretó a las dos hermanas y presentó ese trabajo como su actuación de despegue en la pantalla. La película, dirigida por Nancy Meyers, trasladó la confusión de identidades de Shakespeare a una historia familiar orientada al público masivo.