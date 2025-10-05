Cultura

“Carrie” y “The Stand”, entre los títulos de Stephen King retirados de las escuelas por “contenido inapropiado”

El último informe de PEN America revela que durante el ciclo escolar 2024-2025 se retiraron o restringieron 6.800 libros en todo el país, concentrándose principalmente en Florida, Texas y Tennessee

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
Stephen King lidera la lista
Stephen King lidera la lista de autores más censurados en escuelas de Estados Unidos, según PEN America (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Stephen King, el maestro del terror, se convirtió en la pesadilla de las bibliotecas escolares de Estados Unidos. El último informe de PEN America reveló que el autor encabeza el ranking de escritores más censurados en las aulas, en un escenario donde la batalla por los libros se intensifica. Solo en el ciclo lectivo 2024-2025, las autoridades educativas retiraron o limitaron 6.800 títulos en todo el país.

El fenómeno se concentró principalmente en los estados de Florida, Texas y Tennessee, donde las políticas de censura de contenido en bibliotecas escolares reflejan la división entre estados que endurecen las restricciones y aquellos que buscan limitar este tipo de prohibiciones.

De acuerdo con PEN America, las prohibiciones de libros alcanzaron su punto máximo el año anterior, cuando contabilizaron más de 10.000 casos, aunque la cifra sigue siendo significativamente mayor en comparación con años previos a la elaboración de informes especializados sobre el tema. Este organismo documenta que el 80% de las restricciones actuales provienen de tres estados donde existen leyes que ordenan la retirada de obras consideradas inapropiadas para los alumnos.

Según el informe, difundido por DW, la tendencia a vetar libros responde en parte a presiones políticas, legales y comunitarias. Las obras de Stephen King sufren un alto grado de censura, con 206 casos registrados.

Entre los títulos más afectados están Carrie y The Stand, dos novelas icónicas dentro del catálogo del autor. El informe también destaca que la mayoría de estas restricciones no responde a incidentes puntuales, sino a movimientos preventivos dentro de los sistemas educativos, en los que se retiran obras aun antes de recibir quejas formales.

El informe de PEN America
El informe de PEN America revela que 6.800 libros fueron retirados o restringidos en el ciclo escolar 2024-2025 (Foto: AP)

PEN America observó una disparidad significativa entre estados. Mientras algunos mantienen políticas restrictivas, otros adoptan medidas que limitan la autoridad de las bibliotecas para retirar títulos. De acuerdo con los registros, estados como Illinois, Maryland y Nueva Jersey reportan pocos o ningún caso de censura reciente. Esta diferencia genera lo que Kasey Meehan, directora del programa Libertad para Leer de PEN, describe como “una historia de dos países”.

Asimismo, Meehan señala que el debate no responde solamente a líneas partidarias. Incluso dentro de estados como Florida, los distritos escolares muestran respuestas dispares ante las solicitudes de retirada, lo que evidencia diferencias entre condados.

El informe “Vetado en EEUU” releva que las obras con temas LGBTQ+, representaciones raciales y descripciones de violencia física o sexual figuran entre las más cuestionadas. Miles de títulos fueron retirados ante la posibilidad de controversias futuras, más que por presiones concretas. Según PEN America, esta práctica se interpreta como una forma de “obedecer la orden”, motivada por temor o deseo de evitar cuestionamientos sobre temas considerados sensibles por ciertos sectores de la sociedad.

A pesar de la notoriedad de Stephen King, el libro más prohibido del año resulta ser La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess, con 23 retiros documentados. Sin embargo, el autor estadounidense supera en la frecuencia de censura al haber visto afectadas 87 de sus obras en total. El informe detalló la presencia de otros títulos y autores relevantes en la lista, como Sold de Patricia McCormick, Forever de Judy Blume, Breathless de Jennifer Niven, y una amplia muestra de obras de Sarah J. Maas y Jodi Picoult.

Florida, Texas y Tennessee concentran
Florida, Texas y Tennessee concentran el 80% de las restricciones a libros en bibliotecas escolares (HarperCollins via AP)

Las razones citadas para justificar estos retiros incluyen la presencia de contenidos sexuales, referencias a identidad de género y orientación sexual, análisis sobre racismo y la inclusión de personajes racializados. De acuerdo con la directora de PEN America, las prohibiciones afectan principalmente a contenido LGBTQ+ y obras sobre raza, racismo y personas de color, pero no excluyen a títulos de otros géneros: las bibliotecas escolares enfrentan presiones para restringir libros “para adultos” o con “contenido sexual”.

El contexto político y educativo en Estados Unidos influye de forma directa en la evolución de estas políticas. Según datos publicados por PEN America, el Departamento de Educación federal puso freno a una iniciativa anterior de la administración Biden dirigida a evaluar la legalidad de las prohibiciones. La institución argumentó que el problema responde a un “engaño”, restando importancia a las preocupaciones en torno a la censura.

En la red de escuelas para familias militares, el Departamento de Defensa retiró centenares de libros como parte de una campaña en contra de las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión. Esta medida, reportada por PEN America, evidencia que la tendencia a restringir contenidos escapa a factores locales y reproduce posturas ideológicas de sectores políticos en el ámbito nacional.

Las obras de Stephen King,
Las obras de Stephen King, como 'Carrie' y 'The Stand', figuran entre las más vetadas por contenido sexual y violencia (Créditos: Instagram/ Stephen King)

En poco tiempo, la cifra de libros vetados pasó de niveles irrelevantes a superar los 10.000 casos anuales y mantenerse alta, pese a la reducción del último ciclo escolar. La situación coloca a los autores de libros de ficción y literatura juvenil, como Stephen King, bajo la observación continua de consejos escolares y grupos organizados que buscan restringir el menú de lecturas disponibles.

El fenómeno se mantiene en desarrollo. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como PEN America, anuncian que continuarán monitoreando el progreso de estas políticas y sus implicancias sociales, mientras el debate sobre el acceso a libros en escuelas públicas y bibliotecas sigue generando respuestas opuestas entre distintas regiones de Estados Unidos.

La batalla por la libertad de leer se vuelve un eje clave dentro del sistema educativo estadounidense, con consecuencias directas sobre la formación cultural y el derecho al acceso a la información.

Temas Relacionados

Censura de librosStephen KingPEN AmericaEstados UnidosFloridaLibertad de expresiónLiteratura juvenilNewsroom BUE

Últimas Noticias

“Rompemos las leyes pero hacemos milagros”: después de “El mago del Kremlin”, Giuliano Da Empoli desmenuza la alianza entre política y tecnología

El analista ya mostró la manipulación en el poder y en su nuevo libro “La hora de los depredadores” habla de acuerdos que están cambiando el mundo. Pero ¿se los puede parar?

“Rompemos las leyes pero hacemos

Eugène Boudin, el precursor del impresionismo que quiso capturar la fugacidad de la luz

Pionero de la pintura al aire libre, abrió el camino de los impresionistas con sus cielos en movimiento y sus conquistas técnicas. Su influencia fue decisiva para Monet. Recientemente hubo una muestra extraordinaria con sus obras en París

Eugène Boudin, el precursor del

Thomas Pynchon regresa con una novela desenfrenada y absurda que desafía cualquier lógica narrativa

La nueva novela del enigmático escritor de 82 años mezcla mafia, detectives y sociedades de nombres insólitos en una trama caótica, ambientada en la década de 1930 durante la depresión económica

Thomas Pynchon regresa con una

Gary Oldman revela la conexión más profunda con su personaje en “Slow Horses”

El actor británico ganador de un Oscar habla sobre su papel en la exitosa serie de espías. “Me encanta que la gente piense que está holgazaneando pero en realidad, su mente está trabajando”, dice

Gary Oldman revela la conexión

La tumba de Amenhotep III reabre sus puertas en Egipto y deslumbra con sus murales restaurados

El sepulcro del faraón, uno de los más grandes del Valle de los Reyes, recibe visitantes luego de un extenso proceso de conservación apoyado por la UNESCO y expertos internacionales

La tumba de Amenhotep III
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Poder Judicial dicta 18 meses

Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva a exsuboficial de la FAP acusado de explotación sexual de menores

Creadora de contenido responde con canción a comentario sobre la gastronomía colombiana “¡Que asco el queso con chocolate!”

Un policía frustró un robo cuando viajaba en un auto de aplicación: mató a uno de los ladrones e hirió a otro

Mujer agrede a una policía durante intervención en Comas, hecho fue grabado pero ella quedó en libertad

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria

INFOBAE AMÉRICA
Hallazgo: descubren en Egipto un

Hallazgo: descubren en Egipto un talla tan importante como la Piedra de Rosetta

Susanna Griso desvela cómo fue la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

El Gobierno español contacta con las familias de los 21 españoles de la Flotilla que regresarán hoy

Netanyahu advirtió que no procederá con el resto del plan para Gaza hasta que Hamas libere a todos los rehenes

Occidente está perdido

ENTRETENIMIENTO

El príncipe William confesó que

El príncipe William confesó que es fan de “American Pie” y reveló con quién la vio por primera vez

La inteligencia artificial sacude a Hollywood con guiones generados, actores digitales y tráilers automáticos

La broma de Arnold Schwarzenegger que llevó a Sylvester Stallone a protagonizar una mala película

La apuesta ganadora de Jason Weaver: rechazó USD 2 millones por la voz del Rey León y no se equivocó

Louis Tomlinson: entre el estrellato internacional en la música a una vida marcada por las tragedias familiares